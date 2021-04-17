مستشار الكاظمي: 72 % من الشركات المملوكة للدولة تعد شركات خاسرة

2021/04/17 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، بأنَّ من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح, والباقي 72 % تعد شركات خاسرة، مشيرا إلى وجود قرابة 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون أداء أعمال منتجة.وقال صالح …

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