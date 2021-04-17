قيادي في حشد وزارة الدفاع العراقية: زعزعة أمن أقليم كردستان أمر مرفوض ولا يقبله أي شريف

2021/04/17 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي في حشد وزارة الدفاع العراقية، عبدالرحمن الجزائري، مسؤولية الحشد الشعبي عن استهداف مدينة أربيل، مشيراً إلى أن ضرب إقليم كوردستان وزعزعة أمنه “أمر مرفوض ولا يقبله أي شريف”، وأكد أن “تواجد الحشد الشعبي في المناطق الشمالية أمر غير … Readmore

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