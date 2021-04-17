رئيس الجمهورية برهم صالح والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

2021/04/17 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على … Readmore

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