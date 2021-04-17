بالارقام.. نجدة بغداد تكشف نتائج ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية

2021/04/17 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت مفارز مديرية نجدة بغداد واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة.

وزارة الداخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الواجبات أسفرت عن القاء القبض على شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال وآلة جارحة ضمن تقاطع الدرويش من قبل دوريات نجدة السيدية، وكذلك القبض على شخص يستقل عجلة وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف عدد (٢) ضمن منطقة الجادرية من قبل دوريات نجدة الكرادة، والقبض على (١٤) مخمورا يعترضون سبيل المارة، والقبض على (٣٤) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال.

واضاف البيان انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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