القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار في بغداد

2021/04/17 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مكتب مكافحة إجرام الكرامة نفذت أمرا بإلقاء القبض على متهم قام بخطف فتاة في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد، وتأتي العملية بعد توفر معلومات عن وجود حادث خطف ليتم وعلى الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠ ملايين دينار عراقي) من إحدى المحلات التجارية في منطقة باب معظم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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