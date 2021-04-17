اغراءات وعروض.. الرافدين يصدر بيانا 'خاصا' لهذه الفئة

2021/04/17 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مصرف الرافدين عن رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير الخاصة للمواطنين لتصبح 4.5 بالمئة.

وقال المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (17 نيسان 2021)، انه "انطلاقا مع سياسة المصرف الهادفة الى تعظيم الايرادات من اجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار اموالهم بدلا من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير الى 4.5 بالمئة".

كما قرر المصرف "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة اشهر لتصبح 4.5 بالمئة وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة بالاضافة الى زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

واشار البيان الى ان "المصرف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة لتمنح مقدما على ان يتعهد المواطن بعدم كسرها وسحبها وبخلافه تستقطع الفائدة الممنوحة من اصل مبلغ الوديعة ويكون ذلك اساسا للمفاضلة بين الوديعة وحساب التوفير وللزبون".

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