2021/04/17 | 11:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام، يوم الجمعة، حل نزاع عشائري كان مستمرا منذ تسعينيات القرن الماضي.وقال صدام في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيو” إن “قيادة عمليات البصرة وبرعاية الحكومة المحلية في المحافظة تدخلت لحل نزاع عشائري مستمر القتال فيه بين الحين والآخر منذ عام 1997، أي منذ قرابة ربع قرن”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء نزاع عشائري على “علوة مخضر” استمر ٢٥ سنة في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء نزاع عشائري على “علوة مخضر” استمر ٢٥ سنة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).