ضربات جوية إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع

2021/04/17 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي في السبت أنه شن ضربات جوية ضد “أهداف إرهابية” في غزة ردا على إطلاق فلسطينيين قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل للمرة الثانية في يومين.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من … Readmore

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