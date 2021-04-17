بايدن يؤكد دعمه لليابان “المصممة” على تنظيم الألعاب الأولمبية “هذا الصيف”

2021/04/17 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي قال الجمعة من البيت الأبيض إنّ بلاده مصمّمة على الحدّ من انتشار فيروس كورونا وتنظيم دورة ألعاب أولمبيّة “بأمان تامّ” خلال فصل الصيف.وصرّح سوغا خلال مؤتمر صحافي … Readmore

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