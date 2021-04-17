قطر: سنوفر التطعيم ضد كورونا لجميع الحاضرين في كأس العالم 2022

2021/04/17 | 11:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر مستعدة جيدا لتثبت للعالم أن بإمكانها استضافة كأس العالم 2022، والقيام به بشكل مميز.وبحسب موقع “الشرق” القطري، قال آل ثاني، لدى استضافته في “حوار رايسينا 2021”: “إن كأس العالم في قطر سيكون أول حدث سعيد بعد وباء كورونا المستجد والعزلة، […]

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