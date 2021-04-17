عمال دفن الموتى يتظاهرون في روما.. 2000 جثة مكدسة بانتظار حرقها

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرقد حوالى ألفي جثمان منذ أسابيع وحتى أشهر في روما داخل نعوش بانتظار حرقها، في وضع مأساوي بسبب "بطء إداري" دفع العاملين بمجال دفن الموتى إلى التظاهر قرب مقر بلدية العاصمة الإيطالية.

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