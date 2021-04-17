2021/04/17 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أنها لن “تجازف” بفتح باب الاستيراد، وذلك لحماية المنتوج المحلي، فيما بينت أن ارتفاع الأسعار يحدث بداية كل رمضان.وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أزمة ارتفاع الأسعار..



الزراعة: لن نجازف بفتح الاستيراد المركز الخبري الوطني.

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