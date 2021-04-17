روسيا تردّ على العقوبات الأميركية لكنّها منفتحة على عقد قمة رئاسية

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم انطوان لامبروسكيني كشفت روسيا النقاب الجمعة عن ردّها على العقوبات الأميركية الجديدة، عبر اتخاذها قرارات شملت طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها، وذلك رغم تشديدها على أنها منفتحة على فكرة عقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين … Readmore

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