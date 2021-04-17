الأمن الروسي يعلن اعتقال القنصل الأوكراني أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت (17 نيسان 2021)، احتجاز القنصل الأوكراني متلبسا في سان بطرسبورغ عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خلال لقاء مع أحد المواطنين في روسيا.

وذكر الجهاز في بيان، أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، ألقى القبض على القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي".

وأشار البيان إلى أن "المعتقل، له أنشطة معادية لروسيا وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي"، مضيفاً: "سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي وفقًا لقواعد القانون الدولي".

وفقًا للمعايير الدولية، يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة في البلد الذي يعملون فيه، لكن يمكن حرمانهم من حق الإقامة في حالة انتهاك القانون أو الأعمال العدائية، على النحو التالي من اتفاقية فيينا، فيمكن للدولة المستقبلة إخطار الدولة المرسلة في أي وقت بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في الدولة غير مقبولة.

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