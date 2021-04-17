وفاة سجين وسائق “تك تك”.. أبرز 4 أحداث أمنية شهدتها بغداد خلال يوم واحد - عاجل

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت بغداد خلال الساعات الـ 24 الماضية، أحداثاً أمنية متفرقة، كان من بينها وفاة أحد النزلاء المحكومين بالسجن لمدة 15 سنة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نزيلاً محكوماً عليه بالسجن 15 سنة إرهاب، توفي داخل المستوصف الطبي التابع لسجن التاجي في بغداد".

وأشار إلى أن "سائق تك تك اصطدم بمركبته التي كانت تقله في السياج الأمني على طريق سريع محمد القاسم في منطقة النعيرية، ما أدى الحادث إلى وفاته بالحال".ولفت إلى أن "أحد الأشخاص، أطلق النار على شقيقه بسبب خلاف عائلي بينهم داخل دارهم ضمن منطقة أم الكبر والغزلان، ليؤدي الحادث إلى إصابته في الساق الأيسر".

وعن الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد، أكد المصدر، قيام "أحد الأشخاص برمي رمانة هجومية على دار في منطقة الحسينية، لتتسبب بأضرار بواجهة الدار، والزجاج الأمامي فقط".

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