وفاتان وأكثر من 380 إصابة بكورونا في ديالى خلال 24 ساعة

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي، في ديالى، السبت (17 نيسان 2021)، بتسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا وإصابة 388 شخصاً بالوباء خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها الدائرة أثبتت إصابة 388 شخصاً بفيروس كورونا، تماثل 335 شخصاً إلى الشفاء".

وأشار إلى أن "دائرة المحافظة، سجلت حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتابع المصدر، أن "إجمالي الاصابات 35648 إصابة والشفاء 31687 حالة والوفيات 304".

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