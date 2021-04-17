الصحة: اللقاح كورونا سيكون اجباريا عندما يشكل الفرد خطرا على الاخرين

2021/04/17 | 11:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الاعراض التي ستظهر عند اخذ لقاح كورونا، فيما اشارت الى ان اللقاح سيكون اجباريا عندما يشكل الفرد خطرا على الاخرين.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي، إنَّ “جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة، وهي قادرة عند …

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