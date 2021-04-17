الصندوق القومي اليهودي وشركات وهمية أذرع للاحتلال في السطو على اراضي الفلسطينيين - مديحه الأعرج

2021/04/17 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 10/4/2021-16/4/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتُسخّر دولة الاحتلال كل الطاقات وعلى مختلف المستويات للسطو على اراضي الفلسطينيين بشتى السبل تارة بالقوة عبر أوامرها العسكرية واجراءاتها التعسفية وتارة أخرى بالتزوير والاحتيال .



وفي كل الاحوال فإن دور الدولة وأذرعها الرسمية واضح في هذه العمليات من خلال مؤسساتها ومؤسس ......





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