المقومات الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/17 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن البداية الرئيسية المفروض بالدولة القيام بها فرض القانون واحترام هيبة الدولة لأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بأي اصلاحات اقتصادية بدون الاستقرار والأمن والاطمئنان والقضاء على الفساد الإداري وحريتها بالتصرف والعمل وضمان الأمن والاستقرار وحرية العمل للاستثمار العربي والأجنبي.



كما أن مقومات النهضة الاقتصادية متوفرة بالعراق حيث يمتاز العراق بسعة قاعدة الموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي ا ......





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