الدانمارك... الدانمارك ترحل اللاجئين السوريين... - غسان صابور

2021/04/17 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الدانمارك أول دولة إسكندنافية أوروبية..



ترحل اللاجئين السوريين..



وخاصة القادمين من محافظة دمشق..



ومحيطها...



بحجة أن هذه المنطقة..



أصبحت ـ تقريبا ونسبيا ـ آمنة..



وذلك رغم احتجاج الاتحاد الأوربي..



ومنظمة اللاجئين الأممية..



وما تبقى من المنظمات اليسارية الدانمركية...



مع العلم أن الحزب الاشتراكي الدانمركي التاريخي..



هو الحاكم بالدانمارك..



مع أحد الأحزاب اليمينية المحلية..



والدانمارك كان مع السويد..



من ......





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