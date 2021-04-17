"الكهرباء" العراقية: الإجراءات المتخذة لحماية أبراج الطاقة غير كافية

2021/04/17 | 11:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم السبت، أن الإجراءات المتخذة لحماية أبراج الطاقة غير كافية.وقال أحمد موسى المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة طالبت الجهات الأمنية بتأمين الحماية الى أبراج الطاقة الكهربائية من …

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