العراق يحظر دخول الدوائر الحكومية المكتظة لغير متلقي لقاح

2021/04/17 | 11:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أنه لن يتم السماح للمواطنين بالدخول إلى الوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة في البلاد دون تلقي لقاح كورونا.وقال المحنا في تصريحات، إنه بحسب مقررات اللجنة العليا …

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