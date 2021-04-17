2021/04/17 | 11:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، احتجاز القنصل الأوكراني متلبسا في سان بطرسبورغ عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خلال لقاء مع أحد مواطني روسيا.وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: “قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، في 16 أبريل/نيسان 2021، بالقبض على دبلوماسي أوكراني متلبسا، القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي”.وأشار البيان إلى أن المعتقل له أنشطة معادية لروسيا وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي.وأضاف البيان: “سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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