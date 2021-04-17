نائب: وزارة المالية استقطعت 20% من رواتب الموظفين بقرار رفع سعر الدولار وتسعى للاستقطاع مرة اخرى بالضرائب

2021/04/17 | 11:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال النائب حازم الخالدي، انه في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن العراقي جراء رفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على ارتفاع الإسعار في الأسواق وسيما المواد الغذائية فضلا عن مواد البناء والاجهزة الكهربائية وغيرها كما ادى هذا الإجراء غير المبرر الى تخفيض راتب الموظف بشكل غير مباشر بنسبة 20% من …

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