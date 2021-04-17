مصرف الرافدين يقدم عروضًا جديدة.. فوائد بنسب أكبر وأموال مقدمًا

2021/04/17 | 11:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، السبت، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير الخاصة للمواطنين إلى 4.5 بالمئة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن القرار صدر "انسجامًا مع سياسة المصرف الهادفة إلى تعظيم الإيرادات، ومن أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل".

وأضاف البيان، أنّ المصرف قرر "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة، مع زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

وأوضح البيان، أن "المصرف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة مقدمًا على أن يتعهد المواطن بعدم كسرها وسحبها، وبخلافه تستقطع الفائدة الممنوحة من أصل مبلغ الوديعة ويكون ذلك أساسًا للمفاضلة بين الوديعة وحساب التوفير وللزبون".

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