الداخلية: عدم السماح للمواطنين بمراجعة الدوائر ذات الطبيعة المزدحمة من دون تلقي اللقاح

2021/04/17 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية عدم السماح بمراجعة الدوائر ذات الطبيعة المزدحمة دون تلقي المواطنين للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن القرار يشمل عدم السماح للموظفين بالدوام في دوائرهم دون تلقي اللقاح المضاد لكورونا بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فضلا عن عدم السماح للمواطنين بمراجعة مديريات المرور والجوازات والاحوال المدنية ودائرة التقاعد من دون الاخذ بالإجراءات المعتمدة مشيرا الى البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي.

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