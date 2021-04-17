2021/04/17 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان تعامل الولايات المتحدة مع الهجمات التي تتعرض لها محافظة أربيل.

ونشر عثمان العضو السابق بمجلس النواب تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر قال فيها ان على الاميركيين مغادرة المنطقة المحيطة بمطار أربيل في حال عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم عند تعرض المنطقة للهجمات، كي لا تتعرض حياة المدنيين للخطر، مختتما تغريدته بالتساؤل ” لماذا علينا ان ندفع نحن ثمن اهمالهم في الواجبات الموكلة لهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان: على الاميركيين المغادرة إذا لم يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عثمان: على الاميركيين المغادرة إذا لم يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).