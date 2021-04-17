تفجير بئر نفطي في كركوك

2021/04/17 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت مصادر في قيادة الشرطة العراقية، اليوم السبت، أن عناصر من تنظيم داعش قامت بتفجير أحد آبار النفط ضمن حقل باب حسن النفطي، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غرب محافظة كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر إن “مسلحين من داعش فجروا البئر رقم 105 ضمن حقل باب حسن النفطي الذي يخضع لحماية سكان المنطقة، ضمن عقود الحماية”.

وأشارت المصادر إلى معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطي غرب كركوك.

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