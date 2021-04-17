أسعار صرف الدولار في العراق اليوم السبت

2021/04/17 | 11:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي لليوم السبت (17 نيسان 2021).

سعر الدولار في بورصة الكفاح ببغداد بلغ 148.050

اسعار الدولار في مكاتب الصيرفة المحلية:

سعر البيع 148.250 لكل 100 دولار

سعر الشراء 147.900 لكل 100 دولار

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