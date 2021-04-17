2021/04/17 | 11:59 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أبريل 2021 | 11:48 صباحاً

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مقتل صبي على يد الشرطة يفجّر تظاهرات في شيكاغو

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مدينة شيكاغو الأميركية، احتجاجاً على إطلاق الشرطة النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عاما.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من بث مقطع مصور لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا مثبتة في بدلة رجل الشرطة، إريك ستيلمان، البالغ من العمر 34 عاما، أظهر ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأميركيين المكسيكيين.

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