استهداف احد الآبار النفطية في قضاء دوبز

2021/04/17 | 11:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجموعة مجهولة، اليوم السبت، على تفجير احد الآبار النفطية ضمن حقل باي حسن بالقرب من قضاء دوبز التابع لمحافظة كركوك.

وقال مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجموعة مجهولة قامت بتفجير احد الآبار النفطية في حقل باي حسن في قضاء دوبز.

واشار المصدر الى ان البئر المستهدف يقع ضمن نطاق حماية قوات مشكلة من ابناء المنطقة ضمن العقود الحماية التي تبرمها وزارة النفط مع سكان المناطق القريبة من الابار النفطية.

PUKmedia خاص

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