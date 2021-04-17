داعش يستهدف بئرا نفطيا في كركوك

2021/04/17 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

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اقدمت عناصر من تنظيم داعش، السبت، على تفجير بئر نفطي ضمن حقول باي حسن في محافظة كركوك.

وذكر مصدر امني لموقع NRT، اليوم (17 نيسان 2021)، إن "عناصر تنظيم داعش فجروا البئر 105 الذي، يقع ضمن حقل (باي حسن) بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك".

واضاف، ان "البئر يخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية"، مبينا أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة، للكشف عن ملابساته".

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