2021/04/17 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مدينة شيكاغو الأميركية، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عاما.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

Hundreds have gathered in Chicago to protest the police killing of 13-year-old Adam Toledo pic.twitter.com/53CVZK8MzG

— philip lewis (@Phil_Lewis_) April 16, 2021

Chicago is showing up for #AdamToledo.



The Logan Square center is overflowing with people, signs and flags for justice.



pic.twitter.com/co3eZNvy3u

— Ariel Parrella (@ArielParrella) April 16, 2021

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا مثبتة في بدلة رجل الشرطة، إريك ستيلمان، البالغ من العمر 34 عاما، أظهر ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 مارس صباحا في حي ليتل فيليدج الذي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.

" رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاص الشرطة يشعل احتجاجات غاضبة في مدينة أميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاص الشرطة يشعل احتجاجات غاضبة في مدينة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).