2021/04/17 | 12:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تدعو بغداد لتوفير مزيد من اللقاح: هناك إقبال كبير ولم نفرق بين أحد في عملية التطعيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تدعو بغداد لتوفير مزيد من اللقاح: هناك إقبال كبير ولم نفرق بين أحد في عملية التطعيم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تدعو بغداد لتوفير مزيد من اللقاح: هناك إقبال كبير ولم نفرق بين أحد في عملية التطعيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).