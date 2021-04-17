صالح يؤكد ضرورة اجراء انتخابات نزيهة تمكن العراقيين من اختيار الاصلح

2021/04/17 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف وهو يديم نفسه بالاعتماد على الفوضى مؤكدا أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة محطة الانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

وشدد صالح في بيان على ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة عادلة وتمكن العراقيين من اختيار الأصلح من دون وصاية من أحد لتعبر عن مصالح الشعب الحقيقية مبينا أن سبب مقاطعة الانتخابات السابقة هو عدم تمثيلها لإرادة العراقيين وهو ما قاد الى انطلاق الحراك الشعبي في البلاد من اجل إصلاح منظومة الحكم.

وأشار إلى أن الشباب في بغداد والبصرة والنجف وذيقار وإقليم كردستان وبقية المحافظات يشتركون بنفس الطموح في فرص عمل جيدة وحياة حرة كريمة ويتطلعون إلى إصلاحات بنيوية.

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