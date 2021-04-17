الحصيلة العالمية للوفيات تتخطى 3 ملايين والاصابات ترتفع لأكثر من 140 مليونا

2021/04/17 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مختلف انحاء العالم حاجز المئة وأربعين مليونا.

وأشارت أحدث البيانات العالمية الى ارتفاع عدد الإصابات منذ بدء ظهور وتفشي الوباء الى أكثر من مئة وأربعين مليونا وخمس مئة وتسعة وتسعين الفا، فضلا عن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وأربعة عشر الف حالة وفاة، في قائمة تتصدرها الولايات المتحدة وتليها كل من الهند والبرازيل وفرنسا وروسيا، في حين كشفت الاحصائيات عن تماثل أكثر من مئة وخمسة عشر مليون مصاب للشفاء.

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