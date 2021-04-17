أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل تسجل ارتفاعا بالمقارنة مع الخميس الماضي

2021/04/17 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل ارتفاعا ضمن خامات أوبك بالمقارنة مع أسعار يوم الخميس الماضي.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى ستة وستين دولارا وثلاثة وثمانين سنتا للبرميل الواحد، في حين ارتفع سعر خام البصرة الثقيل الى أربعة وستين دولارا وواحد وخمسن سنتا، وهي أسعار اعلى من تلك التي سجلها النفط المصدر من قبل منظمة أوبك، ومن بينها النفط العربي الخفيف السعودي، ومزيج مربان الاماراتي، ومزيج سهران الجزائري.

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