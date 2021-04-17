2021/04/17 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فجروا بئرا نفطيا في شمال غرب كركوك بشمال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني عراقي: عناصر داعش تفجر بئرا نفطيا في كركوك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني عراقي: عناصر داعش تفجر بئرا نفطيا في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).