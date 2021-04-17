الأنبار العراقية تدعو شركة متخصصة لوضع تفاصيل الشروع بالمطار

2021/04/17 | 12:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف علي فرحان محافظ الأنبار العراقية، اليوم السبت، عن توجيه دعوة لشركة متخصصة لوضع تفاصيل الشروع بالمطار.وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم تخصيص بحدود 75 مليار دينار من أصل المبلغ المتبقي كمرحلة أولى لمطار الأنبار، لافتاً …

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