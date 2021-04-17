الصحة ترد على أنباء التحضير لحملة تلقيح ’’إجبارية’’ وتعلن قرب صدور تعليمات جديدة تحد من انتشار كورونا

2021/04/17 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، السبت (17 نيسان 2021)، بشأن "التطعيم الإجباري" بلقاح كورونا، فيما أعلن صدور إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال البدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تُجبر أحداً على تلقي جرعة من لقاح كورونا أو اللقاحات الأخرى"، مبيناً أن "هناك خصوصية لبعض الحالات".

وأضاف، أن "الوزارة خصصت الفئات المشمولة بالتلقيح الإجباري، لحماية المجتمع من الوباء وانتقاله بشكل سريع"، لافتاً إلى "وجود إجراءات إضافية للحد من انتشار الوباء".

وتابع البدر، أن "وزارة الصحة، طالبت بأن يكون التلقيح إجباري في المستشفيات الأهلية والمختبرات الخاصة، وللمسافرين ومراجعي بعض الدوائر التي تشهد زخماً بالمواطنين".

وأكد متحدث الصحة، أن "الوزارة تعمل مع جميع الجهات المعنية على السيطرة على وباء كورونا"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من الإجراءات الجديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، إن جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة، وهي قادرة، عند أخذ الجرعة الثانية، على التخفيف من شدة الإصابة، إنْ حدثت، وبمثابة وقاية من الوفاة.

وأضافت، أنَّ "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وأوضحت حسن أنَّ "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أنَّ الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح".

وأشارت، إلى أنه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد 19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

ولفتت عضو الفريق الإعلامي، إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة".

وتابعت حسن، أن "الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

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