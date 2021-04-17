رسالة شديدة اللهجة من سياسي كردي بارز إلى واشنطن حول مطار أربيل!

2021/04/17 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي الكردي محمود عثمان، السبت، رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية على خلفية الهجوم الذي استهدف مطار أربيل....

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