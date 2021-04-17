2021/04/17 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أنّ 72 % من الشركات المملوكة للدولة خاسرة.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح والباقي 72 % تعد شركات خاسرة”، مبيناً أنَّ “هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً”.وأضاف أنه “منذ العام 2003 تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأن أكثر من 20% من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب”.ولفت إلى أن “الشركات العامة الرابحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار رئيس الوزراء: نحو نصف مليون موظف يتلقون رواتب من الحكومة دون عمل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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