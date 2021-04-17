الامن الوطني يلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد

2021/04/17 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهم (1 كغم) كرستال و (4400) حبة مخدرة في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد ميداني تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهم اكثر من (1) كغم من مادة الكريستال، و4400 حبة مخدرة في احدى احياء العاصمة".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتجارة المواد المخدرة وتوزيعها على ارجاء المحافظة، وتمت إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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