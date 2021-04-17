الدفاع المدني تكافح حريقا في البصرة وتمنعه من الوصول لمناطق مجاورة (صور)

2021/04/17 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، السبت، من اخماد حريق نشب في أحد الاسواق في مدينة الصويرة بالبصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (17 نيسان 2021) ان "فرقنا في مركز الدفاع المدني بالصويرة تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في اسواق لبيع المواد الغذائية بشارع المطار بذات القضاء ".

وأضاف البيان ان "فرق الدفاع وصلت الى محل الحادث بوقت قياسي قصير واستطاعت تحجيم النيران بمهنية واداء مميز ومنع انتشاره الى المحال التجارية المجاورة بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية ".

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