2021/04/17 | 12:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تؤكد: تفجير البئرين النفطيتين في كركوك ’’عمل إرهابي’’

أكدت وزارة النفط، السبت (17 نيسان 2021)، تعرض بئرين نفطيين في حقل باي حسن بكركوك الى عمل إرهابي، دون حدوث اضرار.

وقالت الوزارة، في بيان إن "شركة نفط الشمال أكدت تعرض بئرين نفطيين في حقل باي حسن فجر اليوم الى عمل تخريبي ارهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين قرب بئرين في حقل باي حسن بكركوك".

وأضافت، أن "العمل الإرهابي لم يسفر عن حدوث حرائق او اضرار مادية او بشرية، ولم تؤثر على العملية الانتاجية او توقف ضخ النفط من الأبار المذكورة".

وأشارت الشركة بحسب البيان، إلى أن "هذه الاعمال الارهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في ادامة العملية الانتاجية دعما ًللاقتصاد الوطني"، مبينة، أن "الوزارة والجهات المعنية والأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

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