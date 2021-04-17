النفط تصدر بيانا بشأن تعرض بئرين نفطيين في كركوك لعمل تخريبي

2021/04/17 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة النفط، اليوم السبت، بيانا بشأن تعرض بئرين نفطيين في كركوك لعمل تخريبي، فيما اشارت الى ان هذه الاعمال لم تؤثر على العملية الانتاجية.وقالت الوزارة في بيان، ان “بئرين نفطيين في حقل باي حسن تعرضا فجر اليوم الى عمل تخريبي ارهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين قربهما، دون حدوث حرائق او اضرار […]

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