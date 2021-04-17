2021/04/17 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة النفط: تعرض بئرين نفطيين في حقل باي حسن في كركوك إلى عمل تخريبي إرهابي

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