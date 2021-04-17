المتحدث باسم وزارة الصحة ينفي إجبار المواطنين على اخذ اللقاح

2021/04/17 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لجوء الوزارة الى اجبار المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو أية لقاحات أخرى.

وقال البدر في تصريحات صحفية إن الوزارة لم تجبر أحدا على تلقي اللقاح وأن الوزارة خصصت الفئات المشمولة بالتطعيم الاجباري حماية لأفراد المجتمع من انتقال الوباء، إذ سيكون التلقيح اجباريا في المستشفيات والمختبرات الخاصة والمسافرين ومراجعي بعض الدوائر التي تشهد زخما في اعداد المراجعين فيما لفت الى أن الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس خلال الأيام المقبلة.

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