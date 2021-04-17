2021/04/17 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الثعلب الشجاع هو من أكل الدجاجفي غفلة من هذا الكلب الكسول الذي أصبح يشبه الخنزير من فرط سمنته.هذا كل ما قالته السيدة العجوز عنما رأت بقايا ثروتها المأكولةكان على الديك أن يقاتل...



بدل أن يجلس فوق الخشبة العالية ويصرخ كأنه فزاعة الحقل.قال الديك كان على الكلب ألا يناموما كان للثعلب أن يمنحني فرصة أن أتغلب عليه، كان جائعا وغاضبا ومسلح بأنيابه الحادة ومخالب قدميه التي تقطع حتى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكاية القن - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكاية القن - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).