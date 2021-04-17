بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها - حنان محمد السعيد

2021/04/17 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!قياس غير صحيحإن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل ......





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